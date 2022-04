Covid: Shanghai,in uso più grande ospedale emergenza

(XINHUA) - SHANGHAI, 09 APR - Il più grande ospedale di emergenza istituito nel polo commerciale cinese di Shanghai è stato messo in uso oggi al fine di prestare supporto nella lotta della megalopoli contro la nuova insorgenza di Covid-19.

L'ospedale, convertito dal National Exhibition and Convention Center (Shanghai), occupa un'area di circa 600.000 metri quadrati e ha una capacità di 50.000 posti letto.

Grazie agli ardui sforzi di più di 25.000 costruttori, l'ospedale darà fiducia e forza al lavoro di prevenzione e controllo delle epidemie della città.

AIUTI DA TUTTO IL PAESE Da marzo, Shanghai ha registrato un alto numero di infezioni da Covid-19 e alla data di ieri i contagi rilevati sono oltre 150.000. Nella fase cruciale, gli operai edili di tutto il Paese hanno messo in atto una vera e propria corsa contro il tempo per erigere l'ospedale.

Zhao Zeming e la sua squadra, provenienti da Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale del Guangdong, sono stati chiamati per accorrere in aiuto di Shanghai all'una del mattino di martedì, con il compito di assistere nella costruzione di una parte del sistema di trattamento delle acque reflue nell'ospedale di emergenza.

"La nostra squadra di 12 membri si è riunita mezz'ora dopo aver ricevuto la chiamata e abbiamo preso il treno per Shanghai subito dopo esserci sottoposti al tampone molecolare alle 5:00 del mattino", racconta Zhao, che lavora per la China Construction Third Bureau Green Industry Investment Co., Ltd.

"Non vogliamo perdere tempo", ha aggiunto l'operaio.

Decine di migliaia di lavoratori edili provenienti dall'Hebei, dallo Shandong, dal Guangdong e da altre suddivisioni a livello provinciale sono accorsi da tutta la Cina per aiutare la città.

"Non bisogna esitare nel prestare aiuto nei lavori di costruzione", spiega Li Bin, 22 anni, che fa parte del primo gruppo di 5.000 costruttori inviati dal China Construction Second Engineering Bureau (Ccseb).

"Il nostro compito è ingente in un periodo di costruzione così breve", aggiunge quest'ultimo per poi affermare, "riesco a malapena a sedermi per un pasto".

Jin Chen, vice direttore del comitato di gestione degli alloggi e dello sviluppo urbano-rurale di Shanghai precisa che "tutte le istituzioni nel settore della costruzione hanno profuso i migliori sforzi per far avanzare i progetti il più velocemente possibile". (SEGUE)