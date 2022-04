Covid: Shanghai,in uso più grande ospedale emergenza (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 09 APR - UNA CORSA CONTRO IL TEMPO "Tutte le altre opere dovrebbero lasciare spazio alla costruzione dell'ospedale. Prima si costruisce, prima è possibile curare un maggior numero di pazienti", afferma Li Guangbin, capo del partito della filiale di Shanghai del China Railway Construction Engineering Group (Crceg).

A partire dalla sera del 3 aprile, la società di progettazione e più istituzioni nel settore della costruzione hanno lavorato simultaneamente presso otto sedi del centro espositivo.

Le squadre di costruzione non solo hanno fatto i conti con una serie di ostacoli come le vaste aree di costruzione e rigide scadenze per il completamento, ma devono anche coordinare in modo efficiente i materiali di produzione e il personale di costruzione secondo le misure di prevenzione delle epidemie.

"La costruzione dell'ospedale di emergenza è urgente e le difficoltà e le sfide sono oltre ogni immaginazione", spiega Su Zhenhua, vice direttore generale del Ccseb, "ma dobbiamo garantire nel contempo velocità e qualità. Questa è la nostra responsabilità nei confronti del personale medico e dei pazienti".

L'ospedale è strutturato principalmente in zone 'living' indipendenti per il personale medico e i pazienti, nonché da 'buffer zone' o zone neutre con due canali separati al fine di evitare il rischio di contagi incrociati.

Nella struttura sono stati distribuiti servizi igienici e docce indipendenti insieme a un sistema fognario, dove le acque reflue domestiche non vengono scaricate se non sottoposte a ripetute procedure di disinfezione. È stato inoltre installato un impianto di scarico di grandi dimensioni per assicurare il ricircolo di aria pulita.

"Dobbiamo dotare ogni letto di tre prese di corrente e fornire acqua calda tutto il giorno. È stato anche installato un sistema di chiamata bidirezionale per la comunicazione tra il personale medico e i pazienti", precisa Tang Mingjin della filiale di Shanghai della Crceg.

I costruttori hanno inoltre installato un gran numero di lampade per la disinfezione a raggi ultravioletti nelle 'buffer zone' al fine di garantire la sicurezza del personale medico.

Tutti i dettagli della costruzione riflettono la massima attenzione per i pazienti e il personale medico.

Shanghai ha costruito oltre 100 ospedali di emergenza per il trattamento del Covid-19 con oltre 160.000 posti letto, come precisato oggi dal governo municipale in una conferenza stampa.

Nella megalopoli, vi sono anche otto ospedali designati con oltre 8.000 posti letto. (XINHUA)