Covid: 1.334 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 09 APR - Ieri in Cina continentale sono state segnalate 1.334 nuove infezioni confermate di Covid-19 a trasmissione locale, in calo rispetto alle 1.540 di giovedì. Lo ha fatto sapere oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Dei casi locali confermati, 1.015 sono emersi a Shanghai, 248 nello Jilin, 13 nello Zhejiang e 6 a Pechino. Il resto dei contagi è stato segnalato il 12 suddivisioni a livello provinciale.

Inoltre, i contagi importati rilevati in Cina continentale sono in totale 16.

Secondo la commissione, la giornata di ieri ha visto la segnalazione di 23.815 nuovi asintomatici, di cui 23.737 a trasmissione locale e 78 importati.

Tra gli asintomatici, 22.609 casi sono stati segnalati a Shanghai e 706 nello Jilin. (XINHUA)