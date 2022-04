Cina:debutta nuova parata a Universal Beijing Resort

(XINHUA) - PECHINO, 09 APR - L'Universal Beijing Resort ha lanciato ieri una nuova parata, invitando a partecipare i personaggi del celebre gioco cinese per dispositivi mobili 'Honor of Kings'.

A bordo di quattro carri infatti, si sono esibiti undici personaggi del gioco, suscitando l'entusiasmo dei turisti con elementi culturali tradizionali cinesi.

Il gioco, sviluppato dal colosso tecnologico cinese Tencent, si è classificato a febbraio al primo posto nella lista dei giochi per dispositivi mobili di maggior incasso a livello globale, con circa 225 milioni di dollari di spesa da parte dei giocatori, come fa sapere la società di analisi dei dati delle app per dispositivi mobili Sensor Tower.

Jason Ramsburg, vicepresidente e produttore esecutivo per le attività ricreative dello Universal Beijing Resort ha precisato che il parco a tema andrà alla ricerca di elementi di intrattenimento più alla moda e vicini ai giovani locali.

Wang Yikai invece, direttore artistico e per le attività ricreative del resort, ha detto che le parate nei parchi a tema mostrano di solito i personaggi e alcune scene, ma la nuova sfilata dedicata a 'Honor of Kings' si concentra sulla narrazione per "presentare ai turisti una rappresentazione teatrale in movimento".

La parata appena lanciata andrà in scena dall'8 aprile al 3 luglio. (XINHUA)