Cina: si espande popolazione di leopardi selvatici

(XINHUA) - XI'AN, 09 APR - Gli esperti di fauna selvatica hanno scoperto che la popolazione di leopardi selvatici nel versante settentrionale della Cina si sta espandendo e una ricerca mostra che gli esemplari si stanno stabilendo in nuove aree montuose.

La nuova scoperta sulla distribuzione dei leopardi è il risultato di un'indagine decennale condotta da un team guidato da Feng Limin, vice direttore del centro di monitoraggio e ricerca delle tigri siberiane e dei leopardi dell'Amur che fa capo alla National Forestry and Grassland Administration.

Secondo la ricerca i leopardi selvatici sarebbero stanziati nelle principali catene montuose della Cina settentrionale e in alcune aree si sarebbero formate popolazioni in crescita sostenibile, con una tendenza alla propagazione.

"Il nostro monitoraggio sul monte Ziwuling, nella provincia dello Shaanxi, mostra che la popolazione di leopardi in questa zona è di circa 110, con una densità di 2,4 esemplari per 100 km quadrati", spiega Feng.

Secondo il team, si tratta della più vasta popolazione locale conosciuta di leopardi selvatici in Cina.

Nel frattempo, secondo Feng, la densità della popolazione nella zona di Heshun nello Shanxi è passata da 1,2 a 1,6 per 100 km quadrati.

Secondo quest'ultimo, il leopardo è un predatore superiore nella catena alimentare e il ripristino della sua popolazione comporta quello delle popolazioni di altri animali e piante, della biodiversità e anche il ripristino generale dell'ecosistema.

Nella seconda metà del ventesimo secolo, la popolazione di leopardi nella Cina settentrionale è scesa drasticamente, ma gli animali godono ora nel Paese del massimo livello di protezione nazionale. (XINHUA)