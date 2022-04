Cina: aumenta valore patrimoniale conti titoli 2021

(XINHUA) - PECHINO, 09 APR - Nel 2021, il valore patrimoniale dei conti titoli dei singoli investitori cinesi è aumentato; lo sostiene un'indagine condotta dalla Borsa di Shenzhen.

Stando a quest'ultima, lo scorso anno il patrimonio dei conti titoli degli investitori individuali è stato in media di 606.000 yuan (circa 95.203 dollari), in aumento di 9.000 yuan dal 2020.

L'indagine a campione, che copre 342 città del Paese, ha raccolto 29.100 questionari validi da investitori che hanno fatto trading azionario presso le borse di Shanghai o Shenzhen nel corso degli ultimi 12 mesi.

Gli investitori hanno dimostrato interesse per i fondi d'investimento immobiliari infrastrutturali (Reit) che sono stati lanciati per la prima volta nel Paese l'anno scorso e che il 76,4% di loro possiede qualche conoscenza rispetto a tali prodotti.

Secondo l'indagine, i Reit sono stati considerati adatti agli investimenti a lungo termine, in quanto capaci di produrre dividendi stabili ed elevati.(XINHUA)