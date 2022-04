Cina: a marzo cala indice trasporto container export

(XINHUA) - SHANGHAI, 09 APR - L'indice cinese del trasporto di container per l'esportazione ha osservato un calo nel mese di marzo. È quanto rende noto lo Shanghai Shipping Exchange.

Quest'ultimo infatti ha fatto sapere che la media del China Containerized Freight Index (Ccfi) è diminuita del 4,9% su base mensile, attestandosi nel periodo a quota 3.332,65.

A guidare il calo, il valore specifico per il servizio in Sud America con un declino su base mensile del 10,5%, seguito da quello per il servizio nell'Asia sudorientale, che è sceso del 10,1% rispetto al mese precedente.

Quanto al valore specifico per il servizio in Sudafrica, questo è rimasto invariato rispetto a quello di febbraio.

Il Ccfi tiene traccia dei prezzi di trasporto merci a contratto e occasionali dai porti cinesi per 12 rotte in tutto il mondo, sulla base dei dati di 22 vettori internazionali.

L'indice è stato fissato a 1.000 il 1° gennaio 1998. (XINHUA)