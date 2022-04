Cina: 230.000 storioni liberati nel fiume Yangtze

(XINHUA) - WUHAN, 09 APR - Sono circa 230.000 gli storioni cinesi allevati in cattività che oggi sono stati messi in libertà nel fiume Yangtze, allo scopo di favorire il ripristino della popolazione selvatica della specie.

I pesci sono stati liberati nelle acque della città di Yichang, nella provincia centrale cinese dell'Hubei durante il 65esimo evento di rilascio di storioni effettuato dalla China Three Gorges Corporation (Ctgc), con il numero di esemplari che ha raggiunto un livello record.

Jiang Wei, ingegnere capo dell'istituto cinese di ricerca sullo storione che fa capo alla Ctgc, ha spiegato che i pesci hanno una maturità che va dai sei mesi ai 13 anni.

Soprannominati 'panda acquatici', gli storioni cinesi esistono da più di 140 milioni di anni. Tuttavia, la popolazione della specie nello Yangtze ha osservato un caso alla fine del ventesimo secolo, a causa delle attività umane sempre più invadenti.

Il Ctgc ha rilasciato finora quasi 5,3 milioni di storioni cinesi nel fiume Yangtze. (XINHUA)