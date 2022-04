Jiangsu: +71,2% trasporto ferroviario internazionale

(XINHUA) - NANCHINO, 08 APR - La provincia dello Jiangsu, nella Cina orientale, ha gestito 534 viaggi di treni merci Cina-Europa e Cina-Asia nel primo trimestre del 2022, in aumento del 71,2% rispetto all'anno scorso, secondo la Jiangsu International Rail Freight Express Co., Ltd.

Nei primi tre mesi del 2022, il numero di treni merci in uscita dalla provincia è cresciuto del 29,3% su base annua fino a raggiungere quota 349, mentre il numero di viaggi in entrata ha registrato un robusto aumento su base annua del 343,2%, arrivando a 185.

Influenzato dal conflitto Russia-Ucraina e dall'epidemia di Covid-19 in corso, il numero di treni merci Cina-Europa in partenza dallo Jiangsu è sceso bruscamente nel mese di marzo. Al contrario, il numero di treni merci che collegano la provincia con i Paesi dell'Asia centrale e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) è arrivato a quota 205 il mese scorso, contribuendo alla crescita complessiva del servizio.

Nel primo trimestre, la provincia ha lanciato inoltre due nuove tratte, collegando Suzhou, importante centro economico dello Jiangsu, con Milano, Italia e Vientiane, nel Laos.

