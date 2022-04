In Cina più persone alla ricerca del sonno perfetto

(XINHUA) - TIANJIN, 08 APR - Xueying, vlogger della piattaforma di intrattenimento cinese Bilibili i cui video si concentrano costantemente su come migliorare la qualità del sonno, ha notato che questo argomento è molto in voga per un numero sempre maggiore di persone in Cina.

Tra i commenti sotto i video ci sono lamentele su come l'insonnia abbia impedito ad alcuni di avere successo nella loro carriera. Diverse persone cercano possibili soluzioni per migliorare la loro qualità del sonno e la loro salute.

Nel 2021, l'orario in cui i cinesi si addormentavano era stato ritardato di oltre 2 ore, mentre l'ora del risveglio era ritardata di 37 minuti rispetto a quella del 2012, il che significa che il tempo medio di riposo era di circa 1,5 ore in meno, secondo un resoconto annuale sul sonno dei cinesi.

Il documento, pubblicato nel 2022, mostra che i cinesi sono sempre più preoccupati per i problemi causati da un sonno insufficiente, come la diminuzione delle capacità di reagire allo stress, la perdita di memoria, i danni alla pelle e l'abbassamento delle difese immunitarie. E sono diventati i principali clienti della nascente 'economia del sonno'.

I dati pubblicati dalla società di ricerche di mercato iResearch mostrano che la dimensione complessiva del mercato dell'economia del sonno del Paese è cresciuta dai circa 262 miliardi di yuan (41 miliardi di dollari) del 2016 a circa 378 miliardi di yuan nel 2020.

"È un vasto mercato con un grande potenziale e ha registrato una rapida crescita nel corso degli anni", ha dichiarato Wang Guangliang, direttore esecutivo del ramo dell'industria del sonno della National Association of Health Industry and Enterprise Management.

"Vent'anni fa, l'economia del sonno non significava altro che letti, cuscini e trapunte, poiché la gente si preoccupava solo di dormire al caldo", ha spiegato Wang. "Il settore ora include la salute, le necessità legate alla casa e altre caratteristiche, e ha sviluppato divisioni emergenti come prodotti intelligenti e su misura".

Una miriade di materassi, mascherine per gli occhi, tappi per le orecchie, articoli per l'aromaterapia, prodotti per i massaggi e dispositivi di monitoraggio del sonno sono disponibili sui principali emporium digitali della Cina. Le applicazioni mobili per aiutare gli utenti ad analizzare il loro comportamento durante il sonno, registrare il modo in cui dormono e riprodurre musica da meditazione o rumore bianco sono sempre più apprezzate.

Huang Ting, che appartiene alla cosiddetta 'generazione post-90' del Paese, lavora duramente durante il giorno come colletto bianco nella città di Tianjin, nel nord della Cina, e ha dichiarato di avere un disperato bisogno di un ambiente accogliente e intelligente per dormire di notte.

"Da quando è scoppiato il Covid-19, ho passato più tempo a casa rispetto a prima. Ho iniziato a cercare dei dispositivi per la camera da letto che possano aiutarmi a dormire meglio", ha riferito Huang, che indossa un braccialetto intelligente per monitorare le sue condizioni di riposo quotidiane e che utilizza un altoparlante che riproduce rumore bianco durante la notte.

Secondo Xue Rong, vice direttore esecutivo del dipartimento di neurologia Medical University General Hospital di Tianjin, le nuove tecnologie vengono adottate anche nei trattamenti medici per migliorare il sonno dei pazienti.

La strumentazione avanzata per il monitoraggio del sonno ha aumentato la precisione delle diagnosi. I trattamenti farmacologici sono migliorati con l'aiuto della terapia fisica di supporto, della psicoterapia, della mindfulness e della musicoterapia, ha detto Xue.

"Abbiamo effettuato anche una terapia ipnotica basata su tecnologie di realtà virtuale (Vr). Grazie agli occhiali Vr, i pazienti vedono scenari che possiedono poteri terapeutici, al contempo il loro sonno e le attività elettriche del cervello possono essere migliorate", ha spiegato Xue. (XINHUA)