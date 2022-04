In Cina più persone alla ricerca del sonno perfetto

(XINHUA) - TIANJIN, 08 APR - Xueying, vlogger della piattaforma di intrattenimento cinese Bilibili i cui video si concentrano costantemente su come migliorare la qualità del sonno, ha notato che questo argomento è molto in voga per un numero sempre maggiore di persone in Cina.

Tra i commenti sotto i video ci sono lamentele su come l'insonnia abbia impedito ad alcuni di avere successo nella loro carriera. Diverse persone cercano possibili soluzioni per migliorare la loro qualità del sonno e la loro salute.

Nel 2021, l'orario in cui i cinesi si addormentavano era stato ritardato di oltre 2 ore, mentre l'ora del risveglio era ritardata di 37 minuti rispetto a quella del 2012, il che significa che il tempo medio di riposo era di circa 1,5 ore in meno, secondo un resoconto annuale sul sonno dei cinesi.

Il documento, pubblicato nel 2022, mostra che i cinesi sono sempre più preoccupati per i problemi causati da un sonno insufficiente, come la diminuzione delle capacità di reagire allo stress, la perdita di memoria, i danni alla pelle e l'abbassamento delle difese immunitarie. E sono diventati i principali clienti della nascente 'economia del sonno'. (SEGUE)