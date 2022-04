In Cina più persone alla ricerca del sonno perfetto (2)

(XINHUA) - TIANJIN, 08 APR - I dati pubblicati dalla società di ricerche di mercato iResearch mostrano che la dimensione complessiva del mercato dell'economia del sonno del Paese è cresciuta dai circa 262 miliardi di yuan (41 miliardi di dollari) del 2016 a circa 378 miliardi di yuan nel 2020.

"È un vasto mercato con un grande potenziale e ha registrato una rapida crescita nel corso degli anni", ha dichiarato Wang Guangliang, direttore esecutivo del ramo dell'industria del sonno della National Association of Health Industry and Enterprise Management.

"Vent'anni fa, l'economia del sonno non significava altro che letti, cuscini e trapunte, poiché la gente si preoccupava solo di dormire al caldo", ha spiegato Wang. "Il settore ora include la salute, le necessità legate alla casa e altre caratteristiche, e ha sviluppato divisioni emergenti come prodotti intelligenti e su misura".

Una miriade di materassi, mascherine per gli occhi, tappi per le orecchie, articoli per l'aromaterapia, prodotti per i massaggi e dispositivi di monitoraggio del sonno sono disponibili sui principali emporium digitali della Cina. Le applicazioni mobili per aiutare gli utenti ad analizzare il loro comportamento durante il sonno, registrare il modo in cui dormono e riprodurre musica da meditazione o rumore bianco sono sempre più apprezzate.

Huang Ting, che appartiene alla cosiddetta 'generazione post-90' del Paese, lavora duramente durante il giorno come colletto bianco nella città di Tianjin, nel nord della Cina, e ha dichiarato di avere un disperato bisogno di un ambiente accogliente e intelligente per dormire di notte.

"Da quando è scoppiato il Covid-19, ho passato più tempo a casa rispetto a prima. Ho iniziato a cercare dei dispositivi per la camera da letto che possano aiutarmi a dormire meglio", ha riferito Huang, che indossa un braccialetto intelligente per monitorare le sue condizioni di riposo quotidiane e che utilizza un altoparlante che riproduce rumore bianco durante la notte.

(SEGUE)