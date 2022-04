Covid: Cina apre ospedale temporaneo nello Yunnan

(XINHUA) - KUNMING, 08 APR - Oggi nella città di confine di Ruili nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, è entrato in funzione il primo ospedale mobile temporaneo della provincia, che ha ammesso cinque pazienti afflitti dal Covid-19.

Lo hanno reso noto le autorità locali.

Coprendo più di 3.600 metri quadrati l'ospedale dispone di 170 cabine con 100 letti, compresi 10 posti per i malati che richiedono trattamenti di terapia intensiva.

Dotato di attrezzature mediche come dispositivi per l'ossigenazione extracorporea a membrana e ventilatori, il centro può realizzare consulti a distanza con gli ospedali di Ruili e Kunming, il capoluogo provinciale. L'ospedale segna un passo importante nel rafforzamento della capacità dello Yunnan di rispondere alle emergenze sanitarie pubbliche. (XINHUA)