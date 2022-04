Covid: banche statali Cina attenuano onere mutui

(XINHUA) - PECHINO, 08 APR - Le cinque principali banche statali cinesi hanno adottato una serie di misure per alleggerire l'onere dei mutui residenziali per i singoli mutuatari colpiti dall'epidemia di Covid-19.

Gli istituti di credito hanno precisato a Xinhua che tali misure includono il rinvio delle rate del mutuo, l'estensione dei periodi di rimborso, nonché il rinvio dei rimborsi del capitale e degli interessi sui prestiti immobiliari.

Bank of China ha sollecitato le sue filiali a soddisfare meglio la domanda nelle suddivisioni gravemente colpite dall'epidemia, come Jilin e Shanghai, e ha promesso più sostegno finanziario per le categorie chiave, tra cui quelle che hanno temporaneamente perso il proprio reddito a causa dell'epidemia.

La China Construction Bank invece ha fatto sapere di aver rinviato a fine marzo i rimborsi per circa 1 milione di famiglie, coinvolgendo mutui per un valore di oltre 430 miliardi di yuan (circa 67,55 miliardi di dollari).

Secondo la Bank of Communications, al momento, gli asset ipotecari residenziali complessivi in Cina sono di elevata qualità e stabilità, con il tasso di non performance, riferito ai crediti la cui riscossione è a rischio, che rimane basso.

Le cinque banche statali cinesi sono la Industrial and Commercial Bank of China, la Agricultural Bank of China, la Bank of China, la China Construction Bank e la Bank of Communications. (XINHUA)