Covid: agricoltori di Jilin ottengono pass

(XINHUA) - CHANGCHUN, 08 APR - La provincia di Jilin della Cina nord-orientale, che è anche il principale centro cinese per la produzione di cereali, ha elaborato alcuni piani per assicurare la semina primaverile e contenere l'ultima epidemia di Covid-19.

In accordo con un piano di lavoro emesso dal gruppo provinciale responsabile della prevenzione e del controllo del Covid-19, Changchun e Jilin, due grandi città della provincia, emetteranno pass per gli agricoltori che desiderano tornare ai propri villaggi per le attività di coltivazione primaverili. Lo hanno reso noto alcuni funzionari in una conferenza stampa che si è tenuta oggi.

A ciascuno degli agricoltori rientranti verranno consegnati tre kit per i test antigenici a domicilio. Questi ultimi eseguiranno i test da soli sotto la supervisione del proprio comitato di villaggio locale il secondo, il quarto e il settimo giorno dall'arrivo, in base al piano provinciale per gli agricoltori bloccati nelle città di Changchun e Jilin che devono tornare a casa per le attività agricole di primavera.

Gli agricoltori sono anche tenuti a condurre un monitoraggio sanitario di una settimana e a evitare incontri sociali.

Secondo il piano coloro che tornano a casa da aree sottoposte a gestione chiusa e sotto controllo devono osservare la quarantena nella propria abitazione per una settimana, senza condurre attività all'aperto.

Da quando un cluster di nuove infezioni locali ha cominciato a emergere a marzo, oltre 60.000 persone nella provincia di Jilin sono risultate positive al Covid-19.

Quasi 16.200 agricoltori che ora si trovano a Changchun, il capoluogo, hanno fatto domanda per tornare ai propri villaggi, come ha dichiarato Li Linfeng che fa parte dell'ufficio per l'agricoltura e gli affari rurali della città.

A partire dalle 16 di ieri, 22 aree di Changchun sono state riclassificate come zone a basso rischio per Covid-19, compreso il distretto di Shuangyang, la città di Gongzhuling, la contea di Nong'an, la città di Dehui e altre aree chiave per la produzione di cereali.

Il primo gruppo di agricoltori lascerà Changchun domani in direzione dei propri villaggi, ha commentato Li. (XINHUA)