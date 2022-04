Covid: agricoltori di Jilin ottengono pass

(XINHUA) - CHANGCHUN, 08 APR - La provincia di Jilin della Cina nord-orientale, che è anche il principale centro cinese per la produzione di cereali, ha elaborato alcuni piani per assicurare la semina primaverile e contenere l'ultima epidemia di Covid-19.

In accordo con un piano di lavoro emesso dal gruppo provinciale responsabile della prevenzione e del controllo del Covid-19, Changchun e Jilin, due grandi città della provincia, emetteranno pass per gli agricoltori che desiderano tornare ai propri villaggi per le attività di coltivazione primaverili. Lo hanno reso noto alcuni funzionari in una conferenza stampa che si è tenuta oggi.

A ciascuno degli agricoltori rientranti verranno consegnati tre kit per i test antigenici a domicilio. Questi ultimi eseguiranno i test da soli sotto la supervisione del proprio comitato di villaggio locale il secondo, il quarto e il settimo giorno dall'arrivo, in base al piano provinciale per gli agricoltori bloccati nelle città di Changchun e Jilin che devono tornare a casa per le attività agricole di primavera. (SEGUE)