Covid: agricoltori di Jilin ottengono pass (2)

(XINHUA) - CHANGCHUN, 08 APR - Gli agricoltori sono anche tenuti a condurre un monitoraggio sanitario di una settimana e a evitare incontri sociali.

Secondo il piano coloro che tornano a casa da aree sottoposte a gestione chiusa e sotto controllo devono osservare la quarantena nella propria abitazione per una settimana, senza condurre attività all'aperto.

Da quando un cluster di nuove infezioni locali ha cominciato a emergere a marzo, oltre 60.000 persone nella provincia di Jilin sono risultate positive al Covid-19.

Quasi 16.200 agricoltori che ora si trovano a Changchun, il capoluogo, hanno fatto domanda per tornare ai propri villaggi, come ha dichiarato Li Linfeng che fa parte dell'ufficio per l'agricoltura e gli affari rurali della città.

A partire dalle 16 di ieri, 22 aree di Changchun sono state riclassificate come zone a basso rischio per Covid-19, compreso il distretto di Shuangyang, la città di Gongzhuling, la contea di Nong'an, la città di Dehui e altre aree chiave per la produzione di cereali.

Il primo gruppo di agricoltori lascerà Changchun domani in direzione dei propri villaggi, ha commentato Li. (XINHUA)