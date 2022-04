Cio: lettera per ringraziare volontari Pechino 2022

(XINHUA) - GINEVRA, 08 APR - Ieri il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) Thomas Bach, ha espresso attraverso una missiva, la sua gratitudine e ammirazione nei confronti di tutti i volontari che hanno prestato servizio durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino 2022.

In quest'ultima, si legge: "Vorrei esprimere la nostra profonda gratitudine e ammirazione a tutti voi, i volontari di Pechino 2022. Potete provare un grande orgoglio per il fatto che, quando Pechino è entrata nella storia in qualità di prima città al mondo ad ospitare sia l'edizione estiva che quella invernale dei Giochi Olimpici, voi avete svolto un ruolo essenziale nella scrittura di questo importante capitolo della storia olimpica".

Bach ha poi proseguito: "L'autentico affetto e la passione per i Giochi Olimpici che tutti voi avete mostrato sono stati davvero commoventi. Gli atleti lo hanno sentito, tutti noi della comunità olimpica lo abbiamo sentito e ve ne saremo per sempre grati".

La lettera del presidente del Cio si conclude con queste parole: "Dico, a nome di tutta la comunità olimpica: grazie, cari volontari, per il vostro grande contributo al grande successo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Pechino 2022. I vostri sorrisi hanno riscaldato i nostri cuori".

