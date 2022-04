Cina promuoverà occupazione persone con disabilità

(XINHUA) - PECHINO, 08 APR - La Cina prenderà misure per promuovere l'occupazione delle persone con disabilità dal 2022 al 2024, nel tentativo di raggiungere un livello di occupazione adeguato e relativamente di alta qualità per questa categoria durante il periodo interessato dal 14° piano quinquennale (2021-2025).

Il piano d'azione emesso dall'Ufficio generale del Consiglio di Stato punta a dare lavoro a 1 milione di persone con disabilità, a migliorare le capacità della categoria di trovare un impiego o avviare un'impresa e a salvaguardare meglio i loro diritti e interessi.

Il documento invita gli organi e le istituzioni governative, le imprese statali e private, così come le organizzazioni per le persone con disabilità ad assumersi le proprie responsabilità per promuovere l'occupazione di chi rientra in questa categoria.

Nel testo vengono anche stabiliti piani per le campagne di assistenza nella ricerca di un impiego.

Il piano d'azione definisce anche le condizioni di sostegno in termini di politiche, finanziamenti, informazione e organizzazioni, oltre a proporre il lancio di una campagna pubblicitaria per aumentare la consapevolezza. (XINHUA)