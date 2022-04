Cina: maggiore protezione diritti degli anziani

(XINHUA) - PECHINO, 08 APR - Oggi la Corte Suprema del Popolo cinese ha emesso una direttiva giudiziaria per migliorare la repressione dei crimini contro gli anziani.

La Corte Suprema del Popolo ha chiesto ai tribunali locali di impiegare più risorse per i casi di criminalità che coinvolgono le vittime anziane, in particolare quelli di abuso, abbandono o aggressione nei confronti di persone di questa categoria, così come le frodi di telecomunicazione.

Il testo sottolinea l'importanza di implementare appieno la legge contro la violenza domestica e richiede ai tribunali di fornire una migliore assistenza legale e psicologica alle vittime anziane in questi casi.

I tribunali sono stati anche incoraggiati a gestire meglio le cause di controversie coniugali e di sostegno che coinvolgono questa categoria di persone. (XINHUA)