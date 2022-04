Cina: +35% investimenti per conservazione dell'acqua

(XINHUA) - PECHINO, 08 APR - L'investimento della Cina in strutture per la conservazione dell'acqua ha raggiunto 107,7 miliardi di yuan (circa 16,92 miliardi di dollari) durante il primo trimestre di quest'anno, secondo quanto dichiarato oggi da Zhang Xiangwei, funzionario del ministero delle Risorse Idriche.

La cifra è aumentata del 35% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ha affermato Zhang rivolgendosi a una conferenza stampa. Nel corso del primo trimestre, le autorità locali hanno riparato rapidamente le strutture di conservazione dell'acqua, come le cisterne e le dighe, che erano state danneggiate durante la stagione delle piogge dell'anno scorso.

Entro la fine di marzo, circa l'80% delle strutture danneggiate erano state riparate, ha precisato Zhang, aggiungendo che il restante 20% sarà ripristinato prima della stagione delle piogge di quest'anno.

Secondo Wei Shanzhong, vice ministro delle Risorse Idriche, verrà avviata la realizzazione di un certo numero di progetti per la conservazione dell'acqua nel 2022, e l'investimento annuale nei progetti idrici dovrebbe raggiungere 800 miliardi di yuan. (XINHUA)