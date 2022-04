Auto: Cina, +138% Nev registrati nel 1° trimestre

(XINHUA) - PECHINO, 08 APR - I veicoli a nuova energia (Nev) registrati in Cina sono aumentati del 138,2% su base annua nel primo trimestre del 2022, secondo i dati pubblicati dalla China Association of Automobile Manufacturers.

Sono circa 1,11 milioni i Nev registrati nel primo trimestre, con un aumento di 644.000 unità rispetto a un anno fa, stando all'associazione, che ha citato i dati del ministero della Pubblica Sicurezza.

Alla fine di marzo, i Nev registrati in Cina ammontavano a 8,915 milioni di unità, pari al 2,9% delle auto registrate nel Paese.

Alla fine di marzo, nel Paese sono stati registrati oltre 400 milioni di veicoli a motore, 307 milioni dei quali sono automobili.

Negli ultimi anni, la Cina ha incoraggiato l'utilizzo dei Nev al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica. Si prevede che entro il 2025 circa il 20% delle vendite di nuove automobili saranno Nev, secondo il progetto per lo sviluppo di un sistema energetico moderno del Paese (2021-2025) pubblicato all'inizio di quest'anno. (XINHUA)