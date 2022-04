Covid: Shanghai, garantiti beni essenziali

(XINHUA) - SHANGHAI, 07 APR - Shanghai sta prendendo molteplici misure volte a soddisfare la domanda dei propri residenti di necessità quotidiane, specialmente i beni essenziali richiesti da anziani, madri e bambini, dal momento che la megalopoli è sottoposta a una gestione chiusa in via temporanea a causa della recrudescenza del Covid-19.

La città ha riserve sufficienti di riso, farina, olio e carne, e abbastanza forniture di verdure e carne suina possono essere trasferite da altre città a Shanghai in qualsiasi momento, ha affermato il vice sindaco Chen Tong nel corso di una conferenza stampa odierna.

Secondo Chen, i supermercati e i mercati alimentari hanno sospeso le operazioni a causa dell'attuale situazione epidemica e anche la capacità di consegna a domicilio delle piattaforme di e-commerce è diminuita significativamente a causa dei nuovi focolai di Covid-19.

Shanghai si sforzerà di risolvere il problema della bassa efficienza nella distribuzione espandendo la scala di stoccaggio e lanciando pacchetti di fornitura al fine di soddisfare le esigenze di base dei propri residenti, ha affermato Chen.

"Attraverso i comitati di quartiere raccoglieremo le necessità delle persone e i loro ordini verranno consegnati dai volontari della comunità", ha spiegato Chen.

Shanghai sta istituendo una lista bianca volta al ripristino del funzionamento dei mercati all'ingrosso, dei centri di distribuzione, dei magazzini di e-commerce e di altri punti vendita che attuano rigorosamente le misure di prevenzione e controllo dell'epidemia. Verrà inoltre risolto il problema dell'insufficiente manodopera permettendo ai corrieri delle comunità non colpite dall'epidemia di tornare al lavoro.

In risposta alle esigenze delle categorie speciali, Shanghai ha istituito un canale di emergenza sulle piattaforme di e-commerce in cui, ad esempio, le consegne di prodotti materni e infantili, quali il latte in polvere per bambini, avranno la priorità. (XINHUA)