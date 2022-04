Cina: Tianijn, flusso record di container 1° trim.

(XINHUA) - TIANJIN, 07 APR - Il porto di Tianjin in Cina settentrionale ha gestito container per circa 4,63 milioni di unità equivalenti a 20 piedi (Teu) nei primi tre mesi del 2022, in aumento del 3,5% rispetto all'anno precedente, e, stando a quanto reso noto dall'operatore portuale, tale cifra relativa al flusso di container segna un record per lo scalo rispetto allo stesso periodo delle annualità precedenti.

Nonostante gli impatti negativi causati dalla recrudescenza del Covid-19, il porto ha messo in atto una serie di misure di prevenzione e controllo al fine di tutelare un funzionamento senza intoppi.

Al contempo, quest'anno lo scalo ha anche avviato una nuova rotta marittima diretta per l'Australia e nuovi servizi di trasporto marittimo-ferroviario. I porti sono un barometro dello sviluppo economico e quello di Tianjin, situato sulla costa del Mare Bohai, è uno sbocco marittimo fondamentale per la regione Pechino-Tianjin-Hebei.

Il porto della municipalità di Tianjin ha attualmente più di 133 rotte di carico, ampliando in questo modo i legami commerciali con oltre 800 scali in più di 200 Paesi e regioni.

