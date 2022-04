Cina: riserve valuta forex in calo a marzo

(XINHUA) - PECHINO, 07 APR - Le riserve cinesi in valuta estera sono calate nel mese di marzo, nel contesto in cui si è verificata una variazione in termini di prezzi di asset a seguito di un rafforzamento del dollaro statunitense. È quanto mostrano i dati odierni della State Administration of Foreign Exchange.

A fine marzo, le riserve cinesi in valuta estera ammontavano a 3.188 miliardi di dollari, in calo di 25,8 miliardi di dollari dalla fine del mese di febbraio, ovvero lo 0,8%.

"A marzo, l'afflusso di capitali transfrontalieri della Cina è generalmente cresciuto e l'offerta e la domanda nel mercato interno dei forex sono rimaste praticamente equilibrate", ha precisato Wang Chunying, il vice presidente dell'amministrazione, commentando i dati.

Wang ha attribuito il declino delle riserve forex all'effetto combinato dell'aumento dell'indice del dollaro e delle variazioni nei prezzi degli asset, come esito di fattori che includono epidemia, situazioni geopolitiche e politiche monetarie dei principali Stati.

Wang ha aggiunto che, nonostante la pandemia prolungata, le circostanze esterne complesse e la volatilità del mercato finanziario globale, la Cina continuerà a coordinare la prevenzione contro il Covid-19 e lo sviluppo economico, grazie alla sua forte resilienza economica e agli invariati solidi fondamentali, che contribuiranno a stabilizzare le riserve forex del Paese. (XINHUA)