Cina: nuova vita in un villaggio con piantagione tè

(XINHUA) - HEFEI, 07 APR - Salendo i gradini in pietra di un terrazzamento per la coltivazione del tè, Fang Dongyu, 68 anni, è impegnato nella raccolta di foglie di tè fresche insieme ad altri abitanti del villaggio, dal momento che la stagione di raccolta primaverile ha avuto inizio.

"Durante la stagione del raccolto possiamo guadagnare oltre 10.000 yuan al mese (1.572 dollari), cifra che un tempo era oltre ogni immaginazione", spiega Fang che risiede nel villaggio di Wugongling della contea di Shexian, nella provincia centrale cinese dell'Anhui.

Situata ad un'altitudine di oltre 800 metri, l'area montuosa di Wugongling ospitava prima un villaggio povero a causa delle dure condizioni agricole e della posizione remota.

Negli anni '60, con l'intento di liberarsi della povertà e della fame, gli abitanti del villaggio hanno iniziato i lavori durati 13 anni per la creazione di terrazzamenti per la coltivazione del tè sulle sterili montagne, impiegando oltre 700 milioni di pezzi di pietra.

"Uomini e donne, vecchi e giovani, tutti hanno partecipato ai lavori: dalla mattina presto alla sera tardi, lavoravamo instancabilmente con l'ambizione di migliorare le nostre vite", ricorda Fang, il quale ha iniziato ad aiutare nella costruzione dei terrazzamenti all'età di 13 anni e ha visto le piantagioni di tè crescere gradualmente dai piedi della collina sino alla sua cima.

Coprendo un'area di oltre 66,7 ettari, la piantagione di tè non ospita solo tale coltivazione ma anche quelle di mais e altri cereali, e all'epoca ha notevolmente alleviato la fame e l'indigenza.

Le statistiche hanno mostrato che la produzione totale di cereali di Wugongling ha raggiunto gli 8,66 milioni di kg nel 1978, superiore di 4,6 volte a quella del 1968. Durante il medesimo periodo, anche la produzione di tè e il reddito netto pro capite sono raddoppiati.

Decenni dopo, la precedente generazione che si era sacrificata per realizzare l'opera è invecchiata, ma lo spirito di lotta è stato ereditato dalle generazioni successive e oggi mostra una vitalità più forte. (SEGUE)