Cina: nuova vita in un villaggio con piantagione tè (2)

(XINHUA) - HEFEI, 07 APR - Con la promozione della coltivazione ecologica, il tè biologico è stato portato nella piantagione ed è stata anche sviluppata una più redditizia area di oltre 40 ettari per la produzione di tè bianco, fattore che ha incentivato i giovani a fare ritorno al villaggio di provenienza per avviare le proprie attività.

Cresciuto con l'ispirazione della storia della piantagione di tè, Lyu Peng, 32 anni, ha deciso infatti di tornare al villaggio nel 2017 dove ha partecipato all'espansione del laboratorio di lavorazione del tè della sua famiglia in una fabbrica con due linee di produzione.

Quest'ultimo racconta: "il nostro tè è di alta qualità ma era carente in termini di pubblicità e canali di marketing. Voglio usare la mia precedente esperienza nell'e-commerce per vendere del buon tè in tutto il Paese".

E infatti le piattaforme di e-commerce e video brevi, tra cui Douyin, permettono a questo giovane di perseguire il suo sogno in tale luogo remoto e nel 2021 la fabbrica di tè di famiglia ha totalizzato più di 500.000 yuan.

Nel villaggio ci sono sette fabbriche di tè e lo scorso anno gli abitanti hanno guadagnato oltre 8 milioni di yuan vendendo le foglie appena raccolte.

Oltre allo sviluppo dell'industria del tè, lo scenario naturale unico e la sua storia stanno attirando molti turisti in questo villaggio un tempo isolato.

"Molte persone vengono qui in macchina per ammirare la piantagione di tè e il mare di nuvole. Durante i periodi di vacanze, le camere sono sempre al completo e molti sono visitatori regolari. Sono popolari tra i turisti anche specialità locali quali i germogli di bambù essiccati e il prosciutto", spiega Hu Fengyu, proprietario di un bed and breakfast del posto.

Per sviluppare ulteriormente il turismo, il villaggio ha costruito sentieri, piattaforme di osservazione e un centro turistico. Nel 2021, Wugongling ha ricevuto quasi 50.000 visitatori e ha incassato oltre 1 milione di yuan provenienti dal turismo nonostante il Covid-19.

"Svilupperemo ulteriormente il villaggio combinando il turismo con l'agricoltura, proteggeremo il nostro patrimonio culturale e porteremo avanti lo spirito di lotta", afferma Fang Jincai, segretario del partito del villaggio di Wugongling.

(XINHUA)