Cina: misure a tutela imprese settore dei servizi

(XINHUA) - PECHINO, 07 APR - Mentre le aziende del settore dei servizi stanno lottando contro le recrudescenze del Covid-19 all'interno del Paese, la Cina ha messo in atto una serie di misure volte a tenere in piedi le proprie società, nel tentativo di stabilizzare l'occupazione e l'economia.

Nella riunione esecutiva del Consiglio di Stato di ieri, la nazione ha sottolineato nuovamente gli sforzi intensificati che mirano a fornire assistenza alle entità di mercato colpite duramente dalla pandemia tramite strumenti di politica fiscale e monetaria.

La Cina ha annunciato piani per una cifra record di 2.500 miliardi di yuan (circa 392,72 miliardi di dollari) in riduzioni e tagli fiscali nel 2022, di cui 180 miliardi di yuan in rimborsi fiscali per settori che vanno da quello della ristorazione ai trasporti fino al turismo.

Il Paese ha inoltre permesso il rinvio dei pagamenti dell'assicurazione pensionistica da attuarsi durante il secondo trimestre del 2022 con l'obiettivo di affrontare le acute difficoltà dell'industria dei servizi, mentre alcune imprese possono godere di rimborsi in premi assicurativi contro la disoccupazione e di riduzioni per gli affitti.

Al contempo, la Cina guiderà gli istituti bancari nel diminuire i tassi d'interesse e nel ridurre le commissioni dei servizi finanziari, quale componente degli sforzi volti ad alleggerire gli oneri delle piccole imprese e delle aziende individuali nel settore dei servizi.

Ad eccezion fatta per gli incentivi politici inclusivi, la Cina ha inoltre incanalato un sostegno mirato a diverse industrie di servizi per affrontare meglio i loro punti critici.

Le piattaforme online di consegna di cibo a domicilio sono incoraggiate a diminuire le tariffe del servizio per le imprese di ristorazione colpite dall'epidemia, al fine di supportarle nell'affrontare la tensione finanziaria. (SEGUE)