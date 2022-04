Cina: misure a tutela imprese settore dei servizi (2)

(XINHUA) - PECHINO, 07 APR - Zhang Qian, proprietario di un ristorante di ravioli nella cittadina cinese settentrionale di Tianjin ha rivelato che adesso può risparmiare circa 0,8 yuan per ogni ordine di consegna, per un totale di 1.000 yuan al mese: "anche se una riduzione delle spese pari a 1.000 yuan non è molto, per una piccola tavola calda come la nostra è un aiuto prezioso giunto al momento giusto".

Allo stesso tempo l'input di credito per le entità chiave del mercato della cultura e del turismo verrà esteso e l'imposta sul valore aggiunto per le imprese nei settori del trasporto pubblico sarà esentata.

"L'attuale moltitudine di politiche preferenziali a vantaggio delle imprese del settore dei servizi è più mirata con un potere maggiore e metodi ulteriormente diversificati", ha spiegato Fan Ruoying, un ricercatore della Bank of China.

"Sfide come il complesso ambiente economico interno ed esterno, oltre che la pandemia Covid-19 hanno gravato sulle entità del mercato", ha proseguito Liu Xiangdong, un ricercatore del China Center for International Economic Exchanges.

Liu ha notato che il sostegno politico dovrebbe essere rafforzato al fine di supportare le imprese con problemi di liquidità a superare le difficoltà e a realizzare uno sviluppo sostenibile.

Nonostante le politiche di sostegno possano stimolare la vitalità del mercato, l'industria dei servizi della Cina ha ancora una lunga strada da percorrere prima della ripresa, secondo gli addetti ai lavori.

Fan ha suggerito che i governi locali dovrebbero accelerare il proprio ritmo nel rilasciare misure di sostegno in conformità con le caratteristiche regionali allo scopo di garantire l'attuazione delle politiche nazionali.

"Il processo di approvazione amministrativa dovrebbe essere snellito e il coordinamento tra i diversi dipartimenti governativi dovrebbe essere ottimizzato per dare piena attuazione alle politiche preferenziali esistenti", ha concluso Fan. (XINHUA)