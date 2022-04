Cina: lanciato nuovo satellite osservazione Terra

(XINHUA) - JIUQUAN, 07 APR - La Cina ha lanciato oggi un nuovo satellite per l'osservazione terrestre dal Jiuquan Satellite Launch Center nel nord-ovest del Paese.

Quest'ultimo, che porta il nome di 'Gaofen-3 03', è stato inviato da un razzo Long March-4C alle 7:47 di questa mattina (ora di Pechino) ed è entrato con successo nell'orbita prevista.

Il satellite sarà collegato in rete con i satelliti orbitanti 'Gaofen-3' e 'Gaofen-3 02' al fine di originare con essi una costellazione di satelliti radar terra-mare e immortalare immagini radar ad apertura sintetica (acronimo Sar, dalla dizione in inglese) affidabili e stabili.

Tali immagini avranno una risoluzione di 1 metro e un periodo di revisione di un giorno, migliorando così le capacità di monitoraggio dei satelliti radar terra-mare della Cina.

'Gaofen 3-03' sarà utile in campi quali la prevenzione e la mitigazione dei disastri marini, il monitoraggio dinamico dell'ambiente marino, la ricerca marina, la protezione ambientale, la tutela delle acque, l'agricoltura e la meteorologia, favorendo la salvaguardia dei diritti e degli interessi marittimi.

Il lancio odierno segna la 414esima missione per i razzi vettore della serie Long March. (XINHUA)