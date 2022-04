Cina: documento contro reati fauna selvatica

(XINHUA) - PECHINO, 07 APR - Le principali agenzie giudiziarie cinesi hanno annunciato una nuova interpretazione giuridica volta a limitare i crimini contro gli animali selvatici.

Gli sforzi giudiziari dovrebbero riguardare l'intera catena di approvvigionamento criminale di animali selvatici, dal bracconaggio e trasporto fino alla lavorazione e vendita, emerge dal documento rilasciato oggi ed emesso congiuntamente dalla Corte Suprema del Popolo e dalla Procura Suprema del Popolo.

Coloro che acquistano o vendono fauna selvatica di frodo dovrebbero essere condannati per la copertura di attività illegali, si legge nel documento.

Al fine di implementare al meglio l'ultima revisione della legge penale, che ha aggiunto articoli relativi ai reati di bracconaggio, trasporto e commercio di animali selvatici per il consumo, il nuovo documento ha elaborato quali standard dovrebbero essere utilizzati per condannare e punire tali trasgressori.

Il documento regola inoltre i criteri per condannare e punire i responsabili, da quelli principalmente basati sul numero di animali selvatici coinvolti nei reati in base al proprio valore.

L'interpretazione giuridica entrerà in vigore da sabato.

