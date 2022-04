Cina: caffè sempre più buono nello Yunnan

(XINHUA) - KUNMING, 07 APR - Centotrenta anni dopo l'arrivo del primo seme di caffè a Pu'er, nella provincia sudoccidentale cinese dello Yunnan, la città sta vedendo miglioramenti nella qualità dei chicchi e nei mezzi di sussistenza locali.

Con la più vasta superficie di piantagioni di caffè - 668.000 mu (circa 44.530 ettari) nel 2021 - e la più alta resa di chicchi di caffè, pari a 46.000 tonnellate, del Paese, Pu'er vanta uno dei climi e delle conformazioni geografiche più adatti per questa coltivazione tanto da essere nota come la 'capitale del caffè' cinese.

Tuttavia, le piantagioni di Pu'er sono state a lungo considerate inefficienti e con una bassa produttività, collocate all'estremità inferiore della catena di approvvigionamento.

Al fine di ridurre il cosiddetto 'effetto prezzo' delle materie prime, la città sta cercando di migliorare la qualità dei chicchi sviluppando caffè speciali.

Hua Runmei, i cui genitori sono stati tra i primi coltivatori di tale arbusto nel suo villaggio, era preoccupata per la diminuzione della redditività dovuta alla volatilità dei prezzi.

Dopo aver frequentato il corso di 'pour-over coffee', Hua ha capito che oltre al caffè 'lavato', il trattamento con il miele o l'essiccazione al sole avrebbero influenzato il sapore del chicco e aggiunto un valore extra. È stato questo che l'ha incoraggiata a fare un passo avanti e a produrre caffè speciale.

Dopodiché, la donna ha incentivato i suoi compaesani a seguire l'esempio, ha aperto un suo impianto di produzione e ora gestisce un'azienda agricola di quasi 1.000 mu insieme ad altri coltivatori.

Lo sviluppo del caffè speciale organico ha aiutato il suo villaggio ad aumentare il prezzo della materia prima a circa 60 yuan (circa 9,4 dollari) per chilogrammo.

"Questo prezzo è stato utile per cambiare la storia secondo la quale un chilogrammo di chicchi di caffè era meno prezioso di una tazza di bevanda", spiega Hua.

Da allora, per dimostrare la qualità dei suoi chicchi, quest'ultima porta il prodotto a diverse mostre e eventi di settore le quali forniscono ai coltivatori un luogo in cui competere ed esporre i propri chicchi di alta qualità.

Al concorso provinciale del 2021 dedicato ai chicchi verdi, oltre il 95% dei chicchi in gara è stato classificato come caffè speciale.

Pu'er si sta preparando a costruire un centro nazionale per la produzione e la lavorazione del caffè di alta qualità, secondo gli standard internazionali. (SEGUE)