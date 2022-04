Cina: caffè sempre più buono nello Yunnan (2)

(XINHUA) - KUNMING, 07 APR - La città vanta ora circa 26.700 ettari di campi di caffè certificati da marchi di fama mondiale, come Nestle e Starbucks.

Essendo una delle prime aziende ad aprire un suo stabilimento di caffè a Pu'er, Nestle sta ora promuovendo i chicchi di caffè di alta qualità dello Yunnan a un mercato più ampio visto l'aumento della domanda dei consumatori cinesi.

"Oltre il 70% dei nostri chicchi veniva esportato all'estero, ma ora il 70% viene venduto sul mercato interno", spiega Zhang Xiong, vice direttore del centro di sviluppo industriale di tè e caffè di Pu'er.

In seguito alle nuove opportunità di mercato, il prezzo del caffè di qualità arabica nella provincia è aumentato fino a oltre 30 yuan al chilogrammo mentre, secondo i dati rilasciati dal centro di sviluppo industriale, nel 2021 il reddito dei singoli agricoltori che piantano il caffè è salito arrivando a oltre 4.000 yuan.

L'aumento dei prezzi ha anche aiutato gli agricoltori locali a migliorare i propri mezzi di sostentamento nel quadro della spinta alla rivitalizzazione rurale del Paese.

Il villaggio di Paliang nella contea Menglian di Pu'er ha quasi 1.200 ettari di coltivazioni di caffè i cui chicchi sono venduti ai 54 impianti di lavorazione situati nelle vicinanze.

Tali impianti forniscono in cambio ai contadini locali la formazione per la coltivazione e la raccolta del caffè, profondendo ogni sforzo per aumentarne il reddito.

Na Nu, di etnia Lahu vive a Paliang e vende i suoi chicchi di caffè a una vicina fabbrica denominata 'Mengliandaya' e quest'anno ha guadagnato finora oltre 40.000 yuan dalla sua coltivazione.

"Na Nu è un'esemplare coltivatrice di caffè nel suo villaggio", afferma Dong Yanmei, vice direttore di Mengliandaya, aggiungendo, "quando sono arrivato al villaggio, gli abitanti gestivano a malapena le loro piantagioni di caffè e la resa per mu era bassa".

Grazie alla formazione e al miglioramento della coltivazione del caffè, la contea di Menglian ha ora trasformato le sue piantagioni, passando da un prodotto di bassa qualità a un caffè speciale. Ogni anno, l'azienda paga oltre 5 milioni di yuan agli abitanti del villaggio per acquistare i loro chicchi. (XINHUA)