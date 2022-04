Auto: Cina, in Israele elettrico di lusso Hongqi

(ANSA-XINHUA) - GERUSALEMME, 07 APR - La casa automobilistica cinese Faw Car ha iniziato a vendere auto elettriche di lusso Hongqi in Israele, come reso noto ieri dall'azienda israeliana concessionaria di auto d'importazione Samelet Group.

Hongqi, che in lingua cinese significa 'bandiera rossa' è l'iconico marchio di automobili fondato in Cina nel 1958, i cui veicoli sono stati impiegati anche nel corso di parate per celebrazioni nazionali.

Il primo modello proposto in Israele è la Hongqi E-HS9, uno smart SUV elettrico full-size lungo 5,209 metri e caratterizzato da un interasse di 3,11 metri.

Quest'ultimo è disponibile in due versioni, vanta un'autonomia standard di 460 km, con una batteria da 84 kWh e un'autonomia 'long range' di 510 km, con una batteria da 99 kWh.

"Si tratta di un veicolo mai stato visto prima nel mercato automobilistico israeliano e in gran parte in quello mondiale", ha spiegato Shay Feldman, Ceo di Samelet.

Faw Group, azienda madre di Faw Car, è uno dei più antichi e più grandi produttori automobilistici della Cina, la cui fondazione risale al 1953 con sede nella città settentrionale cinese di Changchun, nella provincia dello Jilin. (ANSA-XINHUA).