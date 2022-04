Raddoppiano soci Camera Commercio Italiana in Cina

(XINHUA) - PECHINO, 06 APR - La Camera di Commercio Italiana in Cina (Ccic) ha registrato un forte aumento dei suoi soci, quasi raddoppiati negli ultimi due anni.

La Camera aveva un totale di 838 membri alla fine del 2021, un'impennata del 92% rispetto alla fine del 2019, secondo quanto dichiarato da Paolo Bazzoni, che è stato rieletto presidente della Ccic durante una recente assemblea elettiva.

La Ccic ha attualmente 7 uffici in varie regioni della Cina al fine di sostenere lo sviluppo delle sue aziende associate e dei partner cinesi, ha affermato Bazzoni, e i due più recenti hanno aperto a Shenzhen e a Chengdu lo scorso anno.

Secondo il Presidente, a partire dal 2020, la camera ha inoltre organizzato oltre 300 eventi per rafforzare la cooperazione tra le comunità d'affari italiane e cinesi in ambiti che spaziano dalla transizione energetica, al cibo e alle bevande.

Tra le priorità strategiche della Ccic c'è quella di identificare e affrontare le opportunità con le sue controparti in Cina, ha spiegato Bazzoni, aggiungendo che continuerà a fornire indicazioni e informazioni di alta qualità alle sue aziende associate. (XINHUA)