Pechino: aumentano turisti nei parchi nelle vacanze

(XINHUA) - PECHINO, 06 APR - I parchi urbani di Pechino hanno registrato un boom di visitatori durante la festività del Giorno della Pulizia delle Tombe, in quanto sono stati preferiti dai residenti per viaggi a breve distanza in conformità con le indicazioni sanitarie suggerite delle autorità che prevedevano di non spostarsi per bloccare la diffusione del Covid-19.

I principali parchi e punti panoramici di Pechino hanno accolto 4,96 milioni di visitatori durante la vacanza di tre giorni che si è conclusa ieri, con un aumento del 4,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

In 111 parchi di Pechino a primavera sono stati lanciati dei 'Tour dei fiori', dove sono state promosse 42 mostre di fiori e attività culturali per i turisti.

Il Giorno della Pulizia delle Tombe, noto anche come Festa di Qingming, si è tenuto ieri. È una festa tradizionale cinese durante la quale la gente rende omaggio ai defunti e prega i suoi antenati. (XINHUA)