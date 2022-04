Libro per bambini sulla Cina alla London Book Fair

(XINHUA) - LONDRA, 06 APR - 'Shu Lin's Grandpa', un libro per bambini illustrato dall'artista britannico-cinese Yu Rong, è stato presentato ieri alla London Book Fair, scatenando accese discussioni su come raccontare meglio le storie cinesi ai lettori internazionali.

Questo libro narra la storia di Shu Lin, una ragazza cinese immigrata, che ha difficoltà a farsi accettare nella sua nuova scuola, finché suo nonno non salva la situazione. Il libro combina tecniche di intaglio della carta e di pittura a inchiostro, insieme ad altri elementi cinesi, per creare uno stile allo stesso tempo classico e moderno.

Shu Lin's Grandpa, pubblicato in cinese dal Dandelion Children's Bookstore e in inglese dall'Otter-Barry Books, è stato selezionato quest'anno per la Kate Greenaway Medal, un importante premio di letteratura per bambini in Gran Bretagna.

Oggi, molte persone in tutto il mondo sono desiderose di conoscere la Cina attraverso storie sulla sua civiltà e sulla sua realtà contemporanea. Alla London Book Fair di ieri, i bestseller cinesi per bambini hanno organizzato un brainstorming su come presentare i libri a tema nazionale al pubblico mondiale. (SEGUE)