Libro per bambini sulla Cina alla London Book Fair (2)

(XINHUA) - LONDRA, 06 APR - "Le ricche illustrazioni unite alla celebrazione della cultura cinese di Shu Lin's Grandpa rendono la lettura particolarmente stimolante. Mi ha fatto venire davvero voglia di visitare la Cina, soprattutto per esplorare le tradizionali opere d'arte a inchiostro e il patrimonio a cui allude il libro", ha affermato Marianne Simon, una studentessa del Master in editoria e scrittura creativa alla Kingston University.

"Vogliamo aiutare i giovani lettori internazionali a conoscere meglio i libri cinesi per bambini", ha spiegato la pluripremiata traduttrice Helen Wang alla discussione di gruppo organizzata da Global Youth Readers, una piattaforma internazionale di scambi di letture per i giovani avviata dalla China National Publications Import & Export (Group) Corporation.

Wang ha osservato che i traduttori rivestono sempre un ruolo cruciale nel diffondere i libri cinesi tra i lettori internazionali.

Nicky Harman, un altro traduttore premiato nel Regno Unito, ha affermato che ci sono sempre più giovani e talentuosi colleghi che aiutano i lettori internazionali a conoscere meglio la Cina.

La fiera del libro, una delle più grandi fiere mondiali dell'editoria, durerà fino a domani con più di 900 espositori.

Quest'anno, più di 60 editori cinesi hanno partecipato alla fiera, la prima edizione in presenza dell'evento dal 2019.

(XINHUA)