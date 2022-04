Heilongjiang, 200 mln yuan a settore ghiaccio e neve

(XINHUA) - HARBIN, 06 APR - La provincia più settentrionale della Cina, l'Heilongjiang, stanzierà un fondo annuale di non meno di 200 milioni di yuan (31,4 milioni di dollari) per sviluppare l'industria del ghiaccio e della neve. È quanto dichiarato oggi da Chen Zhe, capo del dipartimento provinciale per la cultura e il turismo.

La provincia ha introdotto incentivi per la creazione di sedi aziendali e nuovi progetti per l'industria del ghiaccio e della neve, oltre che per la trasformazione di beni immobili inutilizzati in piste di pattinaggio al coperto.

La provincia dell'Heilongjiang è una destinazione popolare per il turismo invernale in Cina. Il capoluogo, Harbin, ha guadagnato l'attenzione internazionale per il Festival Internazionale del Ghiaccio e della Neve, che è stato tenuto per la prima volta nel 1985 ed è caratterizzato dalla presenza di massicce ed elaborate sculture di ghiaccio, gare e sport invernali. (XINHUA)