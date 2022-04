Forte crescita export in interporto Cina-Mongolia

(XINHUA) - HOHHOT, 06 APR - L'interporto di Erenhot nella regione autonoma della Mongolia Interna in Cina del nord ha visto un aumento del volume dei trasporti per l'esportazione delle merci pari al 41,4% su base annua nel primo trimestre del 2022. Lo hanno reso noto le autorità locali.

Da gennaio a marzo dall'interporto sono state esportate 642.000 tonnellate di merci, secondo la stazione di Erenhot che fa parte del China Railway Hohhot Group Co., Ltd.

Durante il periodo in esame, l'interporto ha registrato il passaggio di 734 treni merci Cina-Europa, dato in crescita del 25,7% rispetto all'anno precedente, come ha dichiarato Yun Zhijun, direttore dell'ufficio di spedizioni della stazione di Erenhot.

Al momento, 57 linee di treni merci Cina-Europa passano attraverso l'interporto di Erenhot, il più grande sul confine Cina-Mongolia. (XINHUA)