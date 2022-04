Covid: studiati nuovi vaccini contro varianti

(XINHUA) - PECHINO, 06 APR - Gli scienziati cinesi hanno descritto una nuova strategia per produrre vaccini contro il Covid-19 che potrebbe generare efficaci anticorpi neutralizzanti contro le varianti Omicron e Delta.

I ricercatori, guidati da Wei Wensheng della Peking University, hanno sviluppato una piattaforma per produrre il design del vaccino della prossima generazione o vaccini a Rna circolare (circRna).

La proteina spike del virus che causa il Covid-19 è stata usata come bersaglio primario dei vaccini a mRna, ma i farmaci con una struttura lineare dell'Rna tendono a mancare il bersaglio nel neutralizzare le varianti emergenti. (SEGUE)