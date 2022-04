Covid: studiati nuovi vaccini contro varianti (2)

(XINHUA) - PECHINO, 06 APR - I vaccini circRna con una struttura ad anello chiuso sono più stabili degli mRna, inducendo così risposte immunitarie umorali e cellulari più potenti, secondo lo studio recentemente pubblicato sulla rivista Cell. Tali farmaci sono in grado di produrre un'alta percentuale di anticorpi neutralizzanti e permettono una protezione efficace contro il Sars-CoV-2 nei topi e nei macachi rhesus.

Inoltre, tali vaccini sono in grado di produrre una sorta di risposta protettiva delle cellule T, che potrebbe ridurre efficacemente i rischi di potenziali malattie respiratorie acute associate al farmaco, come spiegato dai ricercatori.

Lo studio ha dimostrato che un vaccino di questo tipo con bersaglio Omicron ha prodotto efficaci anticorpi neutralizzanti contro questa variante, ma non contro la Delta, mentre un altro vaccino con bersaglio Delta ha protetto contro entrambe o ha funzionato come richiamo dopo le prime due dosi.

Pertanto, i ricercatori hanno suggerito che il vaccino circRNA-Delta potrebbe divenire un candidato ad ampio spettro.

(XINHUA)