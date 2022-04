Covid: nuovo ospedale di emergenza a Shanghai

(XINHUA) - SHANGHAI, 06 APR - Shanghai sta convertendo il National Exhibition and Convention Center (Necc) in un ospedale di emergenza con una capacità prevista di 40.000 letti.

Una volta completato, ci si aspetta che operi come il più grande ospedale di questo tipo per coloro che risultano positivi al Covid-19 nella metropoli.

Il Necc ha 8 sale espositive e copre un'area totale di 1,47 milioni di metri quadrati. La facciata del suo edificio si ispira a un quadrifoglio porta fortuna e ha ospitato quattro edizioni della China International Import Expo.

Ieri Shanghai ha segnalato 311 casi confermati di Covid-19 trasmessi a livello locale e 16.766 portatori asintomatici locali, secondo i dati della commissione sanitaria municipale.

(XINHUA)