Cina:Festa di Qingming,cinesi scelgono fiori freschi

(XINHUA) - KUNMING, 06 APR - Crisantemi appena tagliati riempiono il negozio di fiori di Zhao Rui, mentre i clienti si affollano per acquistare mazzi di fiori da portare ai loro cari defunti nel Giorno della Pulizia delle Tombe.

La festività, conosciuta anche come Festa di Qingming, è stata celebrata il 5 aprile quest'anno, ed è un momento in cui i cinesi rendono omaggio ai defunti e pregano i loro antenati.

Il negozio di Zhao si trova nel mercato dei fiori di Dounan, a Kunming, capoluogo della provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina. Questo mercato commerciale di fiori freschi, il più grande in Asia, ha ricevuto grandi quantità di crisantemi gialli e bianchi, che sono comunemente usati nei servizi funebri in Cina.

Zhao, 18 anni, ha ricordato che quando era bambina, la sua famiglia la portava in montagna per pulire la tomba di famiglia, regalare fiori finti e bruciare finte banconote. "Oggi i fiori freschi sono popolari per le commemorazioni. La mia famiglia portava anche molti crisantemi per il giorno della pulizia delle tombe", ha dichiarato Zhao.

Prima della Festa di Qingming, alle 8 del mattino ha preparato quasi 5.000 crisantemi, e ne ha venduti più della metà subito dopo le 12. "Di solito, chiudo il negozio alle 21, ma oggi dopo aver venduto tutto posso tornare a casa alle 18", ha riferito.

"Un membro della mia famiglia è sepolto nel cimitero. In passato, abbiamo bruciato delle finte banconote per rendergli omaggio, e la polvere di carta riempiva l'aria. Ma dall'anno scorso usiamo fiori freschi, che sono ecologici e sicuri", ha affermato Yang Qingyun, 74 anni, residente a Kunming, che insieme a sua moglie ha comprato 126 crisantemi nel negozio di Zhao.

"I tempi sono cambiati e il modo di rendere omaggio è stato modificato, ma l'affettuoso ricordo dei defunti resta lo stesso", ha osservato Yang.

Questa nuova tendenza ha dato inoltre una certa spinta al mercato dei fiori. Una settimana o due prima del Giorno della Pulizia delle Tombe, il mercato dei crisantemi si era acceso e la domanda di crisantemi gialli e bianchi è aumentata notevolmente, ha dichiarato Li Junfan, vice direttore del dipartimento delle aste al Dounan Flower Electronic Trade Center.

I fioristi hanno iniziato a preparare i fiori con 15 giorni d'anticipo e hanno anche introdotto bouquet già confezionati e cesti. Inoltre, sta aumentando anche la varietà di fiori per i servizi commemorativi, e molti fiori dai colori semplici, come le rose bianche e i garofani, sono diventati popolari.

Secondo la Kunming Huaeb Technology Co., Ltd., alla fine di marzo, il volume di vendita dei crisantemi era al terzo posto sulla sua piattaforma di e-commerce di fiori all'ingrosso.

"L'anno scorso, abbiamo preparato circa 300.000 crisantemi per il Giorno della Pulizia delle Tombe, ma quest'anno, il giorno precedente alla festa ne erano già stati venduti circa 750.000", ha aggiunto Chen Bo, co-fondatore della società.

(XINHUA)