Cina:Festa di Qingming,cinesi scelgono fiori freschi (2)

(XINHUA) - KUNMING, 06 APR - Questa nuova tendenza ha dato inoltre una certa spinta al mercato dei fiori. Una settimana o due prima del Giorno della Pulizia delle Tombe, il mercato dei crisantemi si era acceso e la domanda di crisantemi gialli e bianchi è aumentata notevolmente, ha dichiarato Li Junfan, vice direttore del dipartimento delle aste al Dounan Flower Electronic Trade Center.

I fioristi hanno iniziato a preparare i fiori con 15 giorni d'anticipo e hanno anche introdotto bouquet già confezionati e cesti. Inoltre, sta aumentando anche la varietà di fiori per i servizi commemorativi, e molti fiori dai colori semplici, come le rose bianche e i garofani, sono diventati popolari.

Secondo la Kunming Huaeb Technology Co., Ltd., alla fine di marzo, il volume di vendita dei crisantemi era al terzo posto sulla sua piattaforma di e-commerce di fiori all'ingrosso.

"L'anno scorso, abbiamo preparato circa 300.000 crisantemi per il Giorno della Pulizia delle Tombe, ma quest'anno, il giorno precedente alla festa ne erano già stati venduti circa 750.000", ha aggiunto Chen Bo, co-fondatore della società.

(XINHUA)