Cina: Shanghai, robot in servizio contro l'epidemia

(XINHUA) - SHANGHAI, 06 APR - Con il supporto di reti di comunicazione veloci e stabili, i robot di servizio che svolgono varie funzioni negli ospedali temporanei sono diventati una forza difficile da ignorare nella lotta di Shanghai contro l'ultima ondata del Covid-19.

All'interno dell'ospedale temporaneo allestito nello Shanghai New International Expo Centre, è stato impiegato il primo lotto di 28 'robot di disinfezione'. Ognuno di essi è dotato di tre moduli per la sanificazione: una lampada ultravioletta, un generatore di nebbia ultra secca e un purificatore d'aria al plasma. L'automa è in grado lavorare fino 24 ore al giorno.

Nel frattempo, un gruppo di 'robot cloud multifunzionali indoor 5G' può consegnare oltre 20 pasti in scatola alla volta e recarsi in luoghi designati per consentire ai pazienti di ritirare autonomamente il cibo. Con l'assistenza di questi automi, la distribuzione manuale dei pasti, che originariamente richiedeva circa 20 minuti, viene completata in soli 5 minuti.

I robot di servizio hanno contribuito a ridurre il rischio di infezioni incrociate tra i pazienti e a garantire efficacemente la sicurezza del personale medico, secondo un operatore locale.

Le comunicazioni in banda larga 'dual gigabit' realizzate congiuntamente dalle imprese di comunicazione locali hanno permesso ai robot di servizio di operare senza problemi e senza interferire con il lavoro del personale medico.

Secondo il governo locale, più di 200 robot entreranno presto in servizio in un ospedale temporaneo nella zona di Lingang della città. Eseguiranno compiti come la consegna di materiali senza contatto, mentre anche altri automi intelligenti basati sul 5G sono in fase di sviluppo per lavorare negli ospedali.

Un centro di comando digitale che combina tecnologie come big data, intelligenza artificiale e gemelli digitali è ugualmente in fase di sviluppo presso l'ospedale temporaneo di Lingang.

I dati multidimensionali raccolti dai robot 5G possono essere elaborati, trasmessi e infine presentati sullo schermo di comando integrato in tempo reale, aiutando così i manager a prendere decisioni e attuare una gestione in maniera efficiente, secondo l'ufficio di Shanghai di China Unicom, ovvero lo sviluppatore.

Fuori dagli ospedali allestiti per l'emergenza, vengono impiegati sempre più robot intelligenti e veicoli senza equipaggio per combattere la pandemia. Meituan, un gigante cinese di food delivery online, ha inviato il primo lotto di più di 10 veicoli di distribuzione senza pilota a Shanghai per alleggerire la pressione su alcune comunità nella Pudong New Area. (XINHUA)