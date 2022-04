Cina promuove assistenza integrata agli anziani

(XINHUA) - PECHINO, 06 APR - La Commissione Sanitaria Nazionale cinese, insieme ad altri dipartimenti competenti, ha emesso una circolare atta a promuovere l'assistenza integrata e i servizi medici per gli anziani.

Tali servizi integrati si concentreranno sull'educazione sanitaria, la terapia preventiva, la diagnosi, il trattamento medico e la riabilitazione per gli anziani, specialmente quelli con disabilità, malattie croniche o in età avanzata, rispondendo così alle loro esigenze quotidiane.

Le istituzioni mediche e di tutela degli anziani idonee a livello primario dovrebbero aumentare la loro capacità di servizi a domicilio e comunitari che integrano organicamente l'assistenza agli anziani con quella sanitaria, nel tentativo di soddisfare la domanda dei residenti a cui prestano servizio.

La circolare delinea gli interventi necessari ad aumentare la capacità di fornire tali servizi in modo professionale, regolamentato e sicuro. Inoltre spiega come rafforzare l'utilizzo della medicina tradizionale cinese, migliorare la formazione della forza lavoro, aumentare la digitalizzazione e innalzare la qualità delle strutture pertinenti. (XINHUA)