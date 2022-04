Cina: previsto calo spedizioni monitor Pc nel 2022

(XINHUA) - PECHINO, 06 APR - Le spedizioni cinesi di monitor per personal computer (Pc) dovrebbero subire un calo dell'1,4%, meno del 3,6% a livello mondiale, nel 2022, secondo i dati di un rapporto rilasciato dalla società di ricerche di mercato globale International Data Corporation (Idc).

Il Paese non spedirà più di 32 milioni di monitor per Pc nel 2022, mentre l'anno scorso lo stesso dato è stato pari a 32,31 milioni di unità, con un aumento del 9,7% su base annua, la crescita più alta dell'ultimo decennio.

Il mercato è privo di slancio dopo che la domanda ha raggiunto il picco l'anno scorso, come spiegato dall'Idc, aggiungendo che anche gli acquisti in appalto da parte del governo e del settore dell'istruzione hanno rappresentato una sfida crescente per le vendite di monitor.