Spedizioni globali visori Vr oltre 15mln unità

(XINHUA) - PECHINO, 05 APR - Si prevede che le spedizioni globali di visori per la realtà virtuale (Vr) aumenteranno del 43,6% su base annua arrivando a 15,73 milioni di unità nel 2022.

È quanto emerge da un rapporto del settore rilasciato dalla società di ricerche di mercato globale International Data Corporation.

Stando a quest'ultimo, nel 2021 il mercato mondiale dei visori per realtà aumentata (Ar) e realtà virtuale è salito del 92,1% su base annua, con spedizioni che raggiungeranno 11,2 milioni di unità.

Lo scorso anno, il visore 'Quest 2' di Meta è stato di gran lunga il prodotto più popolare con una quota di mercato combinato Ar/Vr pari al 78%, seguito da quello di Dpvr, una società di tecnologia Vr con sede a Shanghai, con una quota di mercato del 5,1% a livello globale.

I prodotti 'Pico Vr' di ByteDance si sono classificati invece terzi con una quota di mercato del 4,5% nel 2021.

Nel rapporto si legge che dallo scorso maggio, i produttori cinesi di Vr hanno lanciato nuovi prodotti in maniera continuativa, con prezzi per lo più entro la gamma compresa tra i 2.000 yuan (circa 315 dollari) e i 3.000 yuan, contribuendo ad un evidente aumento delle vendite. (XINHUA)