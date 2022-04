Covid: Shanghai,capacità giornaliera tamponi a 4 mln

(XINHUA) - SHANGHAI, 05 APR - Shanghai è attualmente in grado di effettuare test molecolari per una capacità massima giornaliera che ha raggiunto quota 4 milioni di campioni in fiale, con il forte sostegno del governo centrale e delle equipe mediche provenienti da altre zone della Cina.

Lo ha fatto sapere oggi il governo municipale.

Il numero giornaliero di nuovi casi di Covid-19 a trasmissione locale rilevati a Shanghai è stato pari a 13.354 ieri, di cui 268 confermati e 13.086 asintomatici, cifra che porta il totale dei contagi locali nella città a oltre 73.000 nel quadro dell'ultima recrudescenza iniziata all'inizio di marzo.

La municipalità ha allestito finora quasi 20.000 siti e dispiegato circa 50.000 operatori per il prelievo di campioni per l'esecuzione dei tamponi molecolari.

Ieri è stato eseguito su tutto il territorio cittadino un round di tamponi molecolari di massa al quale si sono sottoposti circa 25,67 milioni di residenti, con il prelievo di quasi 2,43 milioni di campioni in provetta. Alle 8:00 di questa mattina (ora locale), le fiale esaminate erano circa 1,93 milioni.

(XINHUA)